logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se rezagan los Rojos en lucha por comodín

Por AP

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Se rezagan los Rojos en lucha por comodín

CINCINNATI.- Spencer Horwitz conectó un doble impulsor en la undécima entrada y los Piratas de Pittsburgh vencieron el miércoles 4-3 Cincinnati. Con esta victoria, evitaron que los Rojos ganaran terreno en la carrera por un comodín de la Liga Nacional.

Los Rojos comenzaron la acción del miércoles empatados con Arizona, a un juego detrás de los Mets de Nueva York, en la lucha por el tercer comodín.

Los Piratas tomaron la delantera en la undécima cuando Bryan Reynolds anotó su tercera carrera del juego con el doble de Horwitz. En la parte baja de la entrada, los Rojos llenaron las bases antes de que el dominicano Yohan Ramírez lograra que su compatriota Noelvi Marte bateara para un out forzado.

El abridor de los Piratas, Paul Skenes, permitió cuatro hits y ponchó a siete en seis entradas en su última apertura programada de la temporada. El derecho de 23 años, con una efectividad de 1.97, se convirtió en el primer lanzador calificado con una ERA por debajo de 2.00 desde Justin Verlander en 2022, y a los 23 años se convirtió en el más joven con una ERA inferior a 2.00 desde que Dwight Gooden, de 20 años, tuvo una de 1.53 en 1985. Skenes también terminó tuvo 216 ponches.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cincinnati enfrentó un déficit de dos carreras al entrar en la octava entrada y usó un par de jonrones para forzar entradas adicionales.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-0.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Martínez 6-2 con una anotada y una remolcada, Elly de la Cruz de 5-1.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dolorosa derrota del ADSL en casa
Dolorosa derrota del ADSL en casa

Dolorosa derrota del ADSL en casa

SLP

Ana Paula Vázquez

Con un gol de Alex Zendejas, América se llevó los tres puntos del Alfonso Lastras

Guardianes lideran división central
Guardianes lideran división central

Guardianes lideran división central

SLP

AP

Tras estar 15 juegos atrás, Cleveland vence a Detroit para ser puntero

Se rezagan los Rojos en lucha por comodín
Se rezagan los Rojos en lucha por comodín

Se rezagan los Rojos en lucha por comodín

SLP

AP

Sigue cosecha de medallas en PN
Sigue cosecha de medallas en PN

Sigue cosecha de medallas en PN

SLP

AP

Delegación potosina destaca en la segunda jornada de competencias