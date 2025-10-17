Helicóptero, con trámites pendiente ante AFAC: SSPC
"Se ha utilizado, pero cuando hay un trámite pendiente nos piden que no se despegue", explicó Juárez Hernández
El helicóptero Eurocopter H-120, Serie 1699, adquirido hace unas semanas es utilizado por la Guardia Civil Estatal (GCE), sin embargo, cuando tiene un trámite pendiente de cumplir no puede sobrevolar, atajó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Este jueves, Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, informó que la aeronave todavía no opera, porque se encuentra en proceso de regularización en el país.
El mando policial dijo que el vehículo aéreo es funcional, no obstante, en la actualidad se mantiene el desahogo de algunos trámites ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
Describió que la Agencia es muy exhaustiva en las revisiones, porque no solo verifica físicamente la aeronave, sino también corrobora las condiciones de pistas de aterrizaje, licencias de pilotos y otra documentación especializada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Si nos falta un documento nos dicen que lo debemos de cumplir. Nos dan instrucciones (...) a eso refería el oficial mayor, que estamos dándole cumplimiento a algún trámite. El helicóptero se ha utilizado, ustedes lo han visto despegar el vuelo, pero sí, cuando hay un trámite pendiente nos piden que no se despegue hasta que no lo cumplamos", exteriorizó.
no te pierdas estas noticias
Helicóptero, con trámites pendiente ante AFAC: SSPC
Rubén Pacheco
"Se ha utilizado, pero cuando hay un trámite pendiente nos piden que no se despegue", explicó Juárez Hernández
Video | Insiste Gallardo en un segundo piso en carretera 57
Rubén Pacheco
En entrevista, dijo que las laterales son responsabilidad de los Ayuntamientos o la SICT
Requisitos éticos y profesionales en Protección Civil, pide Cuerpo de Bomberos
Rolando Morales
Tras los cambios en la dependencia municipal, Adolfo Benavente sugiere ser especialistas en gestión de riesgos