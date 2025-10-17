logo pulso
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Helicóptero, con trámites pendiente ante AFAC: SSPC

"Se ha utilizado, pero cuando hay un trámite pendiente nos piden que no se despegue", explicó Juárez Hernández

Por Rubén Pacheco

Octubre 17, 2025 02:26 p.m.
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El helicóptero Eurocopter H-120, Serie 1699, adquirido hace unas semanas es utilizado por la Guardia Civil Estatal (GCE), sin embargo, cuando tiene un trámite pendiente de cumplir no puede sobrevolar, atajó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Este jueves, Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, informó que la aeronave todavía no opera, porque se encuentra en proceso de regularización en el país.

El mando policial dijo que el vehículo aéreo es funcional, no obstante, en la actualidad se mantiene el desahogo de algunos trámites ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Describió que la Agencia es muy exhaustiva en las revisiones, porque no solo verifica físicamente la aeronave, sino también corrobora las condiciones de pistas de aterrizaje, licencias de pilotos y otra documentación especializada.

"Si nos falta un documento nos dicen que lo debemos de cumplir. Nos dan instrucciones (...) a eso refería el oficial mayor, que estamos dándole cumplimiento a algún trámite. El helicóptero se ha utilizado, ustedes lo han visto despegar el vuelo, pero sí, cuando hay un trámite pendiente nos piden que no se despegue hasta que no lo cumplamos", exteriorizó.

