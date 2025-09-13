IFSE garantiza transparencia en Entrega – Recepción del PJE

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado, informó que participa de manera activa en el proceso de Entrega – Recepción del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuyo acto solemne tendrá lugar el próximo 15 de septiembre e incluye sus recursos financieros, materiales y humanos.

Esto, luego de que el propio Instituto, en coordinación con la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, presentara una iniciativa ante el Congreso del Estado para reformar la Ley de Entrega – Recepción estatal, que no contemplaba las disposiciones que la nueva Ley Electoral impuso y eran requeridas, para llevar a buen término la toma de posesión de los nuevos magistrados y jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

“El cambio completo del Poder Judicial es un evento sin precedentes que nunca había ocurrido, derivado de las reformas constitucionales y la pasada elección extraordinaria de las personas juzgadoras; evento del que el propio IFSE buscó ser parte activa porque la ley no lo contemplaba de manera clara”, señaló Rodrigo Joaquín Lecourtois López, Auditor Superior del Estado.

“Yo como titular del Instituto, acompañado del presidente de la Comisión de Vigilancia, Luis Fernando Gámez Macías, presentamos en su momento una reforma a la Ley de Entrega Recepción para que el IFSE tuviera esta participación activa. La reforma fue aprobada por unanimidad y ahora nos tiene ocupados en este proceso que debe cuidarse mucho y ser muy transparente, ya que se trata de un cambio jurisdiccional y administrativo que realiza el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por primera vez”, agregó.

El Poder Judicial que tomará posesión este 15 de septiembre, está dotado de un órgano de administración, un Tribunal de Disciplina Judicial y una integración del pleno en el que si bien algunos Magistrados repiten, el manejo de los recursos será distinto a como venía haciéndose antes de la reforma constitucional.

Finalmente, Lecourtois López puntualizó que “como organismo de fiscalización, trabajamos con la Contraloría Interna del Poder Judicial para diseñar un ejercicio eficiente de entrega recepción, en el que estamos presentes tanto el Instituto como la propia Contraloría y de este modo hemos garantizado un proceso transparente al que los actuales funcionarios han respondido con la mejor actitud”.