IFSE multa a 482 exfuncionarios municipales

Durante 2025, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) impuso multas a 482 exfuncionarios municipales por irregularidades detectadas en las auditorías a las Cuentas Públicas de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí.

Entre los sancionados se encuentran exalcaldes, tesoreros y coordinadores de Desarrollo Social, señalados por ocultamiento de información, compras irregulares, falta de documentación comprobatoria y acciones que entorpecieron los procesos de fiscalización.

El monto global de las multas asciende a 3 millones 322 mil pesos. De acuerdo con el organismo fiscalizador, estas sanciones deberán ser cubiertas con recursos personales de los funcionarios responsables y no con dinero del municipio auditado.

Consecuencias legales por incumplimiento de multas

El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que las multas se convirtieron en créditos fiscales tras la aplicación de un Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), desarrollado en forma de juicio.

Advirtió que, en caso de no cumplir con el pago, los sancionados podrían enfrentar medidas adicionales, como la inhabilitación para ocupar cargos públicos o la restricción para participar en procesos electorales.

El Auditor Superior precisó que la multa es distinta al resarcimiento, figura que busca el reintegro de recursos públicos o la reposición de obras cuando así lo determinan las auditorías, mientras que la sanción económica funciona como un medio de apremio personal ante el incumplimiento de obligaciones legales.