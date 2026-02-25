logo pulso
Anuncian rodada masiva sin permiso para este sábado

Este tipo de eventos han provocado caos vial y maniobras de alto riesgo

Por Redacción

Febrero 25, 2026 08:36 a.m.
A
Anuncian rodada masiva sin permiso para este sábado

En redes sociales circula la convocatoria para la "Primer Rodada Masiva del Año", programada para el sábado 28 de febrero a las 8:00 de la noche, con salida a las 9:00 PM desde un punto que será revelado un día antes.

El llamado indica que los vehículos tipo RZR y motocicletas que realicen "stunts" encabezarán el contingente. También se establece el uso obligatorio de casco y se prohíbe circular sobre banquetas o interferir entre carriles. La invitación está dirigida a motoclubes e independientes.

De acuerdo con información confirmada, la rodada no cuenta con autorización oficial.

En ediciones anteriores, este tipo de concentraciones han generado afectaciones al tránsito, bloqueos momentáneos, cruces de semáforos en rojo y maniobras prohibidas en plena vía pública, lo que ha derivado en quejas ciudadanas y situaciones de riesgo para terceros.

Hasta ahora, no se ha informado de algún operativo especial para contener o vigilar el desarrollo de la rodada.

