Impone la PJE cuatro sanciones a empleados
Órgano interno de control aplicó los castigos
Desde su entrada en funciones, el Tribunal de Disciplina Judicial ha aplicado cuatro sanciones a empleados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí.
Acciones de la autoridad
Así lo informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del STJE, quien describió que corresponde a personal de diversas áreas por incumplimiento en la publicación de la declaración patrimonial e inasistencias.
El órgano de control del STJE es el encargado de investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios judiciales. Sus funciones incluyen la supervisión, evaluación, investigación de conductas irregulares y la aplicación de sanciones.
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Detalles confirmados
Sobre la reciente presencia de personas de pueblos originarios en la "Ciudad Judicial", se debió a gestiones del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y comunidades Indígenas del Estado (Indepi), consistentes en darles accesibilidad para que ofrecieran sus productos.
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