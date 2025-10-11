Imponen orden en área de residuos del Mercado República

El director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, informó que los mercados municipales siguen representando un reto en materia de manejo de residuos, ya que la acumulación de basura en estas zonas provoca taponamientos en la infraestructura hídrica e incluso inundaciones.

Explicó que recientemente se realizó una intervención en el Mercado República, donde se detectó un descontrol en el manejo de residuos sólidos en el área de contenedores, la cual, era utilizada como punto de depósito de desechos provenientes de distintas partes de la ciudad, lo que generaba derrames, lixiviados y basura esparcida.

Ante esta situación, la Unidad de Gestión, en coordinación con la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, decidió cerrar el acceso al área de contenedores y establecer horarios controlados para que solo los locatarios del mercado pudieran disponer sus desechos.

Además, se rehabilitó una caseta que ahora funciona como punto de inspección ecológica, con vigilancia permanente sobre la disposición de residuos.

Becerra destacó que con estas acciones se ha logrado reducir hasta en un 70 por ciento la acumulación y dispersión de basura en la zona, y adelantó que este modelo se replicará en otros mercados municipales.

Asimismo, señaló que se ha insistido con los locatarios en la correcta disposición de grasas y aceites mediante trampas de grasa y depósitos especializados, conforme a lo establecido por el reglamento de ecología. Finalmente, aseguró que se reforzarán los operativos de inspección para evitar que esta problemática se repita y reducir los riesgos de taponamientos e inundaciones.