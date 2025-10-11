logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Imponen orden en área de residuos del Mercado República

Se detectaron irregularidades en la zona de contenedores, explicó Jesús Becerra

Por Rolando Morales

Octubre 11, 2025 12:34 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, informó que los mercados municipales siguen representando un reto en materia de manejo de residuos, ya que la acumulación de basura en estas zonas provoca taponamientos en la infraestructura hídrica e incluso inundaciones.

Explicó que recientemente se realizó una intervención en el Mercado República, donde se detectó un descontrol en el manejo de residuos sólidos en el área de contenedores, la cual, era utilizada como punto de depósito de desechos provenientes de distintas partes de la ciudad, lo que generaba derrames, lixiviados y basura esparcida.

Ante esta situación, la Unidad de Gestión, en coordinación con la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, decidió cerrar el acceso al área de contenedores y establecer horarios controlados para que solo los locatarios del mercado pudieran disponer sus desechos.

Además, se rehabilitó una caseta que ahora funciona como punto de inspección ecológica, con vigilancia permanente sobre la disposición de residuos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Becerra destacó que con estas acciones se ha logrado reducir hasta en un 70 por ciento la acumulación y dispersión de basura en la zona, y adelantó que este modelo se replicará en otros mercados municipales.

Asimismo, señaló que se ha insistido con los locatarios en la correcta disposición de grasas y aceites mediante trampas de grasa y depósitos especializados, conforme a lo establecido por el reglamento de ecología. Finalmente, aseguró que se reforzarán los operativos de inspección para evitar que esta problemática se repita y reducir los riesgos de taponamientos e inundaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sala regional del TEPJF revoca sanción a magistrada
Sala regional del TEPJF revoca sanción a magistrada

Sala regional del TEPJF revoca sanción a magistrada

SLP

Redacción

El INE deberá acatar el ordenamiento del tribunal electoral y emitir una nueva resolución

Imponen orden en área de residuos del Mercado República
Imponen orden en área de residuos del Mercado República

Imponen orden en área de residuos del Mercado República

SLP

Rolando Morales

Se detectaron irregularidades en la zona de contenedores, explicó Jesús Becerra

Gozarán partidos políticos de 174 mdp en 2026
Gozarán partidos políticos de 174 mdp en 2026

Gozarán partidos políticos de 174 mdp en 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

El Ceepac dio a conocer el monto para el financiamiento público de los institutos políticos en San Luis Potosí

Confían en que proyecto del Saucito respete patrimonio
Confían en que proyecto del Saucito respete patrimonio

Confían en que proyecto del Saucito respete patrimonio

SLP

PULSO

El Colectivo Saucito Unido emitió un comunicado dirigido a la opinión pública