Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

SLP

Impulsará Canacintra cuidado del ambiente

Se busca impulsar la sostenibilidad y regulación para un ecosistema productivo a largo plazo.

Por Martín Rodríguez

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Impulsará Canacintra cuidado del ambiente

Con diversos compromisos asumidos, Imelda Elizalde Martínez asumió por segunda ocasión el cargo del titular de la presidencia local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Imelda Elizalde Martínez asume liderazgo en Canacintra y Alianza Empresarial

Durante su toma de protesta para el segundo periodo, la empresaria también asumió el cargo de Coordinadora de la Alianza Empresarial Potosina.

Impulso a la Ley de Economía Circular y sostenibilidad industrial

Elizalde Martínez anunció las gestiones y acuerdos para participar de la nueva Ley de Economía Circular que se encuentra en proyecto actualmente.

Explicó que la industria se debe encaminar hacia el cuidado del medio ambiente y desde ahí también se debe hacer lo necesario para que la industria colabore con ese proyecto de ley.

Dijo que la industria debe continuar impulsando la sostenibilidad auténtica y las propuestas para una regulación sostenida.

Ya hay un diálogo previo a ese respecto y para integrar un ecosistema productivo con una visión de largo plazo, enfatizó.

