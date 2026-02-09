Impuntualidad deja fuera a funcionarios en Soledad

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, aplicó una medida disciplinaria durante una reunión de gabinete al permitir el ingreso únicamente a los funcionarios que llegaron puntuales a la cita programada a las 8:00 horas en el Auditorio Municipal.

De acuerdo con lo informado, quienes arribaron después de la hora establecida no pudieron acceder al encuentro, como una llamada de atención institucional. Durante la reunión, el edil recordó que el horario de atención al público es de 8:00 a 15:00 horas y que los integrantes de la administración municipal son servidores de tiempo completo, por lo que la puntualidad forma parte de sus responsabilidades.

La medida se enmarca en el objetivo del Ayuntamiento de elevar la calidad del servicio, agilizar trámites y mantener una atención cercana y respetuosa a la ciudadanía, en particular en las áreas con contacto directo con la población.

LEA TAMBIÉN Convocan aspirantes para ingresar a la GCM de Soledad El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene abierta de manera permanente la convocatoria para el ingreso de nuevos elementos a la Guardia Civil Municipal, informó el alcalde Juan Manuel Na...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de la acción, los funcionarios que llegaron tarde y quedaron fuera de la reunión fueron: Antonio Zamarripa(Servicios Municipales), Aristarco Serna Piña (Guardia Civil Municipal), José Guadalupe Pérez Zúñiga (Tesorería), Antonia Castro Castañeda (Reclutamiento), Josefina Mendoza Sandate (Servicios Generales), Artemisa Mora García (Registro Civil, segunda Oficialía), Carlos Alberto de la Cruz Macías (Registro Civil, quinta Oficialía), Anahí Rosas Rodríguez (Instituto Municipal de la Vivienda), Norma Delgado (Oficialía de Partes), Alicia Martínez Rodríguez (Instancia Municipal de la Mujer) y Dolores Herminia Juárez Herrera.

Funcionarios fuera por impuntualidad.

El alcalde señaló, mas tarde en un comunicado, que la administración municipal mantendrá acciones orientadas a la mejora continua del servicio público y al fortalecimiento de la atención a las necesidades de la población.