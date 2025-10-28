Inauguran altar de muertos en Palacio Municipal de Soledad

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inauguró el altar de Muertos Monumental en el patio central del Palacio Municipal, el cual, en esta ocasión, rinde homenaje a familiares difuntos originarios del municipio.

El director de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, explicó que el altar fue elaborado conforme a la tradición, con siete niveles que simbolizan el camino hacia el cielo.

Detalló que la ofrenda incluye los elementos característicos de un altar tradicional, como un crucifijo, una cruz de sal, velas, flores de cempasúchil y pétalos, que representan la luz y guía para las almas que visitan a sus seres queridos. También se colocaron copal, sahumerio y objetos personales de las personas recordadas, aportados por las familias soledenses.

El funcionario destacó que una de las particularidades de este altar es su estructura de cuatro lados, a diferencia del formato frontal común, lo que le da una forma similar a una pirámide.

"También incluimos el medallón de fundación de Soledad, en memoria de todas las personas que han dado vida e identidad a este hermoso municipio, y por supuesto, no podían faltar las tradicionales enchiladas potosinas", expresó.