logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Fotogalería

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incendio en Zona Industrial deja más de 100 mdp en pérdidas: Bomberos

Fuego consumió 800 toneladas sin víctimas

Por Flor Martínez

Abril 10, 2026 04:19 p.m.
A
Incendio en Zona Industrial deja más de 100 mdp en pérdidas: Bomberos

El incendio de grandes proporciones registrado el pasado miércoles en una empresa de polímeros de la zona industrial dejó pérdidas materiales estimadas más de 100 millones de pesos, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, Adolfo Benavente Duque.

Detalló que el siniestro inició cerca de las cinco de la tarde, movilizando a cuatro estaciones con un despliegue de cuatro camiones de bomberos, dos unidades con escaleras y tres cisternas, además de la participación de aproximadamente 52 elementos, entre voluntarios y personal operativo.

Sin embargo, debido a la dimensión, fue liquidado alrededor de las tres de la madrugada del jueves, afortunadamente sin que se reportaran personas lesionadas o fallecidas.

Refirió que el fuego consumió cerca de 800 toneladas de polímeros, material derivado del petróleo utilizado en la fabricación de plásticos, lo que generó temperaturas de hasta 1300 grados centígrados, complicando las labores de control debido a su alta inflamabilidad y rápida propagación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para contener el incendio, contribuyó el apoyo de diversas instancias, entre ellas autoridades estatales y municipales, la Comisión Estatal del Agua, así como áreas de servicios de la capital y del municipio de Villa de Pozos. Además, empresas privadas que brindaron agua mediante pipas.

Subrayó que las condiciones del lugar, caracterizadas por acumulación de residuos industriales y vegetación seca en terrenos baldíos, aunadas a ráfagas de viento registradas durante la tarde, facilitaron la propagación del incendio hacia el material almacenado.

LEA TAMBIÉN

Aire tóxico tras incendio en Zona Industrial: experto UASLP

Persisten contaminantes tras el siniestro en Polímeros Nacionales.

En este sentido, hizo un llamado a empresas e industriales a mantener el orden y la limpieza en sus instalaciones, particularmente en espacios desocupados, para evitar riesgos similares, pues muchos de estos incidentes de este tipo consideró tienen origen en fallas o errores humanos.

Incendio en SLP... pero dicen que no contaminó

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio en Zona Industrial deja más de 100 mdp en pérdidas: Bomberos
Incendio en Zona Industrial deja más de 100 mdp en pérdidas: Bomberos

Incendio en Zona Industrial deja más de 100 mdp en pérdidas: Bomberos

SLP

Flor Martínez

Fuego consumió 800 toneladas sin víctimas

Tras bloqueo, Interapas plantea obras en drenaje de Montecillo
Tras bloqueo, Interapas plantea obras en drenaje de Montecillo

Tras bloqueo, Interapas plantea obras en drenaje de Montecillo

SLP

Redacción

Liberan la Alameda tras acuerdo

Congreso revisa sanciones a empresas tras incendio en SLP
Congreso revisa sanciones a empresas tras incendio en SLP

Congreso revisa sanciones a empresas tras incendio en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Propuesta surge tras caso Polímeros

Nueva falla en El Realito; ya van cuatro interrupciones en 2026
Nueva falla en El Realito; ya van cuatro interrupciones en 2026

Nueva falla en El Realito; ya van cuatro interrupciones en 2026

SLP

Redacción

Nueva ruptura afecta suministro