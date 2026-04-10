Incendio en Zona Industrial deja más de 100 mdp en pérdidas: Bomberos

El incendio de grandes proporciones registrado el pasado miércoles en una empresa de polímeros de la zona industrial dejó pérdidas materiales estimadas más de 100 millones de pesos, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, Adolfo Benavente Duque.

Detalló que el siniestro inició cerca de las cinco de la tarde, movilizando a cuatro estaciones con un despliegue de cuatro camiones de bomberos, dos unidades con escaleras y tres cisternas, además de la participación de aproximadamente 52 elementos, entre voluntarios y personal operativo.

Sin embargo, debido a la dimensión, fue liquidado alrededor de las tres de la madrugada del jueves, afortunadamente sin que se reportaran personas lesionadas o fallecidas.

Refirió que el fuego consumió cerca de 800 toneladas de polímeros, material derivado del petróleo utilizado en la fabricación de plásticos, lo que generó temperaturas de hasta 1300 grados centígrados, complicando las labores de control debido a su alta inflamabilidad y rápida propagación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para contener el incendio, contribuyó el apoyo de diversas instancias, entre ellas autoridades estatales y municipales, la Comisión Estatal del Agua, así como áreas de servicios de la capital y del municipio de Villa de Pozos. Además, empresas privadas que brindaron agua mediante pipas.

Subrayó que las condiciones del lugar, caracterizadas por acumulación de residuos industriales y vegetación seca en terrenos baldíos, aunadas a ráfagas de viento registradas durante la tarde, facilitaron la propagación del incendio hacia el material almacenado.

LEA TAMBIÉN Aire tóxico tras incendio en Zona Industrial: experto UASLP Persisten contaminantes tras el siniestro en Polímeros Nacionales.

En este sentido, hizo un llamado a empresas e industriales a mantener el orden y la limpieza en sus instalaciones, particularmente en espacios desocupados, para evitar riesgos similares, pues muchos de estos incidentes de este tipo consideró tienen origen en fallas o errores humanos.