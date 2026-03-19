Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control

El incendio forestal en la comunidad de Francia Chica, en el municipio de Ciudad del Maíz, registra un 80% de control y más del 50% de extinción, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, el siniestro es atendido desde el pasado 11 de marzo mediante un operativo interinstitucional que incluye apoyo federal y labores intensivas en tierra.

Las condiciones del terreno han complicado los trabajos, ya que se trata de una zona de difícil acceso donde los brigadistas deben trasladarse hasta cuatro horas, incluso a caballo. A esto se suman factores climáticos como vientos de entre 15 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 km/h, así como temperaturas cercanas a los 30 grados.

En las labores participan más de 120 combatientes que trabajan diariamente de 05:00 a 20:00 horas, utilizando herramientas como motosierras, sopladoras, rastrillos, machetes y escobas metálicas, además de equipo especializado de protección.

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El operativo cuenta con la participación de elementos de la Sedena, Guardia Nacional —que realiza descargas aéreas—, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil estatal y municipal, así como voluntarios.

Brigadas y GN combaten incendio por la vía aérea

Las autoridades mantienen activo el plan de combate ante las condiciones que aún favorecen la propagación del fuego en la zona.