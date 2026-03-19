logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control

Más de 120 brigadistas combaten el fuego en Francia Chica

Por Redacción

Marzo 19, 2026 11:23 a.m.
A
Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control

El incendio forestal en la comunidad de Francia Chica, en el municipio de Ciudad del Maíz, registra un 80% de control y más del 50% de extinción, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, el siniestro es atendido desde el pasado 11 de marzo mediante un operativo interinstitucional que incluye apoyo federal y labores intensivas en tierra.

Las condiciones del terreno han complicado los trabajos, ya que se trata de una zona de difícil acceso donde los brigadistas deben trasladarse hasta cuatro horas, incluso a caballo. A esto se suman factores climáticos como vientos de entre 15 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 km/h, así como temperaturas cercanas a los 30 grados.

En las labores participan más de 120 combatientes que trabajan diariamente de 05:00 a 20:00 horas, utilizando herramientas como motosierras, sopladoras, rastrillos, machetes y escobas metálicas, además de equipo especializado de protección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El operativo cuenta con la participación de elementos de la Sedena, Guardia Nacional —que realiza descargas aéreas—, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil estatal y municipal, así como voluntarios.

Brigadas y GN combaten incendio por la vía aérea

Las autoridades mantienen activo el plan de combate ante las condiciones que aún favorecen la propagación del fuego en la zona.

LEA TAMBIÉN

Sedena aplica Plan DN III-E por incendio en Ciudad del Maíz

Desplegó más de 30 efectivos militares y para incrementar la efectividad en la sofocación

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control
Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control

Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control

SLP

Redacción

Más de 120 brigadistas combaten el fuego en Francia Chica

Activan alerta sanitaria en SLP por gusano barrenador
Activan alerta sanitaria en SLP por gusano barrenador

Activan alerta sanitaria en SLP por gusano barrenador

SLP

Redacción

Autoridades intensifican acciones en la Huasteca y zona Media ante riesgo de miasis en humanos y animales

Díaz Infante Ocejo, encargada de despacho de Cruz Roja en SLP
Díaz Infante Ocejo, encargada de despacho de Cruz Roja en SLP

Díaz Infante Ocejo, encargada de despacho de Cruz Roja en SLP

SLP

PULSO

Es Licenciada en Derecho, empresaria y promotora social

Sedena aplica Plan DN III-E por incendio en Ciudad del Maíz
Sedena aplica Plan DN III-E por incendio en Ciudad del Maíz

Sedena aplica Plan DN III-E por incendio en Ciudad del Maíz

SLP

Pulso Online

Desplegó más de 30 efectivos militares y para incrementar la efectividad en la sofocación