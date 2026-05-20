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Inflación estatal alcanzó su pico en mayo: Anpec

El costo de la canasta básica llegó a los $2,116.00

Por Rolando Morales

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Inflación estatal alcanzó su pico en mayo: Anpec

Hasta la primera quincena de mayo de 2026, el costo promedio de la canasta básica en San Luis Potosí alcanzó su nivel más alto en lo que va del año, de acuerdo con información proporcionada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Según el más reciente monitoreo de precios, en la primera mitad de mayo la canasta básica en la entidad registró un costo promedio de 2 mil 116 pesos, lo que representa un incremento anual del 6.8 por ciento respecto a los mil 981 pesos reportados en el mismo periodo de 2025.

Aunque el costo de la canasta básica en San Luis Potosí se mantiene ligeramente por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 2 mil 121.60 pesos, el incremento anual registrado en la entidad supera ampliamente la variación promedio nacional, que fue de apenas 0.72 por ciento.

Además, este monto representa el punto más alto registrado en lo que va de 2026 y confirma una tendencia al alza que ya suma tres meses consecutivos.

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A nivel nacional, los productos que registraron los mayores incrementos fueron el chile poblano, con un aumento del 15.47 por ciento y un precio promedio de 82.42 pesos por kilo; la papa, con un alza del 13.22 por ciento y un costo promedio de 43.13 pesos por kilo; la sal de mesa, que aumentó 6.42 por ciento hasta alcanzar un promedio de 24.58 pesos; la pasta para sopa, con un incremento del 4.15 por ciento y un precio promedio de 12.56 pesos; y el papel higiénico, que subió 3.14 por ciento, con un costo promedio de 33.88 pesos.

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