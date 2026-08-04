Indígenas exigen frenar proyecto del "fracking"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Representantes indígenas Náhuatl y Tének de la Huasteca Potosina exigieron al Gobierno Federal cancelar cualquier proyecto de exploración y extracción de hidrocarburos que pueda afectar sus territorios y acuíferos, además de prohibir de manera definitiva la fracturación hidráulica y la minería a cielo abierto en la región y en el país.

A través de una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas señalaron que las comunidades no otorgarán su consentimiento a megaproyectos energéticos que representen riesgos para el agua, el medio ambiente, la biodiversidad y sus territorios.

Los representantes indígenas sostuvieron que el Gobierno Federal debió obtener previamente su consentimiento libre, previo, informado y vinculante antes de tomar decisiones relacionadas con proyectos energéticos. Consideraron que una consulta posterior sería extemporánea, por lo que afirmaron que, mediante sus Asambleas Generales Comunitarias, han decidido rechazar este tipo de proyectos.

En el documento, fechado este 3 de agosto en Tancanhuitz, señalaron que la Huasteca es una región con una geología kárstica y porosa, donde el agua es un recurso especialmente vulnerable. Advirtieron que, aunque existe abundancia durante algunos meses del año, las comunidades enfrentan periodos de escasez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los representantes indígenas también cuestionaron la consulta impulsada para definir la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, al considerar que el proceso no garantiza una participación efectiva de las comunidades y que se pretende sustituir a las Asambleas Generales Comunitarias por procedimientos impuestos desde las instituciones.

Entre sus principales exigencias plantearon la emisión de un decreto que prohíba el fracking y la minería a cielo abierto, la cancelación de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos de Pemex o de empresas privadas que puedan afectar sus territorios, así como el respeto a su autonomía

y libre determinación.

Finalmente, solicitaron a Sheinbaum una audiencia formal para exponer directamente sus planteamientos y reclamaron que el Gobierno Federal respete los derechos de los pueblos originarios reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.