Indigentes hacen de los puentes su hogar

A orillas del río Españita hay personas pernoctando, expuestos al mal clima

Por Leonel Mora

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Indigentes hacen de los puentes su hogar

En el bulevar del río Españita, territorio de la capital, personas en situación de calle siguen viviendo debajo de puentes vehiculares como el de la avenida Constitución, generando riesgos para sí mismos y para otras personas, pues algunos acumulan basura en sus refugios y arrojan objetos al lecho de la corriente urbanizada.

Además, el tema merece atención tomando en cuenta la llegada de los primeros frentes fríos de la temporada, los cuales pegan primero a quienes no tienen un techo formal en dónde protegerse.

Ayer sábado, una persona fue vista debajo del puente de la avenida Constitución sobre el bulevar Españita, tendido boca abajo sobre lo que parecía ser un mueble viejo cubierto con sábanas o algún tipo de manta. La persona estaba con el torso desnudo y una prenda de color rojo o similar como única vestimenta.

En torno a él se observó cierta acumulación de basura, pues estas personas que viven bajo puentes vehiculares acostumbran a llevar toda clase de desechos a su “hogar” para extraer de ellos algo de comida, bebida o bien algún material que se pueda vender.

Con la llegada de los frentes fríos del otoño e invierno, autoridades de Protección Civil deberán recorrer, como cada año, los bajopuentes de la ciudad para intentar convencer a las personas en situación de calle de acudir a algún albergue. Mientras tanto, ellos siguen haciendo su vida en cualquier rincón urbano que les provea de cierta seguridad.

