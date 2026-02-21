Industria en SLP frena inversión por costo de energía eléctrica: Elizalde
La lideresa de Canacintra destacó la necesidad de apoyos federales para energías limpias y autogeneración
El alto costo de la energía eléctrica sigue siendo un factor determinante para la competitividad de la industria en San Luis Potosí, donde en algunos sectores puede absorber hasta el 60 por ciento de los gastos totales de operación.
Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad, advirtió que esta carga representa un reto para la rentabilidad y crecimiento de las empresas locales, al limitar su capacidad de inversión y modernización.
La dirigente empresarial subrayó que reducir el consumo eléctrico se ha convertido en una prioridad estratégica, aunque reconoció que para lograrlo se requiere la colaboración del gobierno federal en esquemas de apoyo que faciliten la implementación de soluciones eficientes y sostenibles.
Entre las alternativas contempladas, Elizalde destacó el impulso a energías limpias, como parques eólicos, y el fomento a la autogeneración de electricidad por parte de las propias empresas, así como la adopción de tecnologías que optimicen el uso de energía.
El objetivo, explicó, es que estas medidas se traduzcan en una disminución tangible de los costos operativos, fortaleciendo así la competitividad del sector industrial potosino frente a otros mercados.
Canacintra renueva dirigencia
La cámara industrial renovó su Mesa Directiva con respaldo de autoridades estatales.
