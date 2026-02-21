logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Industria en SLP frena inversión por costo de energía eléctrica: Elizalde

La lideresa de Canacintra destacó la necesidad de apoyos federales para energías limpias y autogeneración

Por Samuel Moreno

Febrero 21, 2026 03:35 p.m.
A
Industria en SLP frena inversión por costo de energía eléctrica: Elizalde

El alto costo de la energía eléctrica sigue siendo un factor determinante para la competitividad de la industria en San Luis Potosí, donde en algunos sectores puede absorber hasta el 60 por ciento de los gastos totales de operación.

Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad, advirtió que esta carga representa un reto para la rentabilidad y crecimiento de las empresas locales, al limitar su capacidad de inversión y modernización. 

La dirigente empresarial subrayó que reducir el consumo eléctrico se ha convertido en una prioridad estratégica, aunque reconoció que para lograrlo se requiere la colaboración del gobierno federal en esquemas de apoyo que faciliten la implementación de soluciones eficientes y sostenibles.

Entre las alternativas contempladas, Elizalde destacó el impulso a energías limpias, como parques eólicos, y el fomento a la autogeneración de electricidad por parte de las propias empresas, así como la adopción de tecnologías que optimicen el uso de energía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El objetivo, explicó, es que estas medidas se traduzcan en una disminución tangible de los costos operativos, fortaleciendo así la competitividad del sector industrial potosino frente a otros mercados.

LEA TAMBIÉN

Canacintra renueva dirigencia

La cámara industrial renovó su Mesa Directiva con respaldo de autoridades estatales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Industria en SLP frena inversión por costo de energía eléctrica: Elizalde
Industria en SLP frena inversión por costo de energía eléctrica: Elizalde

Industria en SLP frena inversión por costo de energía eléctrica: Elizalde

SLP

Samuel Moreno

La lideresa de Canacintra destacó la necesidad de apoyos federales para energías limpias y autogeneración

Inconsistencias en compras, rentas y servicios del Congreso: ASF
Inconsistencias en compras, rentas y servicios del Congreso: ASF

Inconsistencias en compras, rentas y servicios del Congreso: ASF

SLP

Ana Paula Vázquez

También detectó remuneraciones a personas que no aparecían en la plantilla de 2024

Esperan marisquerías alza de 40% en ingresos por cuaresma
Esperan marisquerías alza de 40% en ingresos por cuaresma

Esperan marisquerías alza de 40% en ingresos por cuaresma

SLP

Samuel Moreno

La tradición religiosa y el clima favorecen el consumo de productos del mar, dijo Espinosa Abaroa

Ayuntamiento, dispuesto a invertir en rescate del San Luis 400
Ayuntamiento, dispuesto a invertir en rescate del San Luis 400

Ayuntamiento, dispuesto a invertir en rescate del San Luis 400

SLP

Rolando Morales

Galindo Ceballos aseguró que el sitio tiene potencial