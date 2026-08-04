Duplica el Inegi cifra de asesinatos
Reporte de homicidios registra 99.4% más casos que los reconocidos por el SNSP
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El año pasado, el número de homicidios por agresiones registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en San Luis Potosí casi duplicó a los que reconoce en el mismo periodo el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Diferencia entre cifras del Inegi y SNSP en homicidios
El Inegi dio a conocer ayer el reporte "defunciones por homicidio" correspondiente al año pasado, que para San Luis Potosí arrojó el dato de 369 casos.
En contraste, el reporte del SNSP correspondiente a 2025 contabilizó 185 casos, es decir, una diferencia de 184 casos, equivalente a 99.4 por ciento.
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Las estadísticas del SNSP son proporcionadas por las fiscalías estatales, en este caso, la Fiscalía General del Estado.
Metodología y clasificación de homicidios según Inegi
La metodología del reporte del Inegi informa que recaba sus datos de certificados y actas de defunción de las oficinas del Registro Civil, de los cuadernos estadísticos de las Agencias del MP, de los certificados de muertes violentas de los Servicios Médicos Forenses y de la Secretaría de Salud.
Además, explica que las causales de muerte que el Inegi considera como homicidio son definidas por el documento Clasificación Internacional de Enfermedades y problemas Relacionados con la Salud (C-10) de la Organización Mundial de la Salud, y están comprendidas en los apartados que van de X89 a Y09, todas correspondientes a agresiones voluntarias.
Las muertes accidentales tienen una clasificación aparte.
Entre 2012 y 2025, lapso del que informa el Inegi, no hay coincidencia exacta entre las cifras de éste y del SNSP, pero en los 14 años que comprende la medición, con excepción de uno, 2022, siempre las cifras del Inegi superan a las del SNSP.
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Por otra parte, la diferencia registrada el año pasado se disparó hasta llegar a ser la más elevada del periodo informado. Hasta 2025, la mayor diferencia se registró en 2024, con 35.5%.
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