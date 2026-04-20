Inflación de 4.6% impacta al comercio y consumidores

Hasta ahora, la inflación alcanza un aproximado de 4.6 por ciento, pero el precio de la gasolina subirá el precio de fletes, las empresas reducen su margen operativo, pegará en la canasta básica porque los productos esenciales siguen subiendo, el fenómeno provocará una caída mayor del poder adquisitivo, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mauricio Mahbub Tamez.

Explicó que según el diagnóstico del organismo empresarial, el precio de los combustibles está provocando una afectación importante a la economía mexicana, pero además está causando problemas directamente a todo el país.

"En esta cadena sube el combustible, le pega al transporte, les pega a los alimentos y tenemos una inflación en general que provoca que se caiga muy rápido el poder adquisitivo", sostuvo.

Añadió que el problema es mucho más grave, si se consideran los factores que han arrojado repercusiones globales como el conflicto bélico entre Estados Unidos y el medio oriente, que está repercutiendo directamente en nuestro país.

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"El alza en los combustibles está generando efectos inmediatos en todos los sectores, pero en específico está pegando en los sectores alimenticio y del transporte, en este último caso, al de carga, el de pasajeros o el aéreo y si nos referimos al sector alimenticio, tiene su peor manifestación en la canasta básica".

Añadió que la gasolina cara pega directamente en los fletes y eso provoca que los costos se trasladen al consumidor final.

lo que afecta directamente a la economía.

Sin embargo, en el caso de la canasta básica, los productos esenciales vienen subiendo de precio y eso sigue afectando de manera importante y directa a la economía y en particular también a la economía familiar de nuestro país.