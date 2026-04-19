Diésel sube más que la inflación

Ciudad de México.- Cargar diésel, el principal combustible del transporte de carga y pasaje en el país nunca fue tan caro como ahora.

Al presentar los 100 compromisos de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió apoyar la economía popular como su antecesor.

“No aumentará la gasolina, ni el diésel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación”, declaró el 1 de octubre de 2024 en el Zócalo.

Sin embargo, el precio del diésel acumula un alza de 22.5% del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de este año, mientras que la inflación nacional ha sido de 7% durante el mismo periodo.

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Es decir, el combustible se ha encarecido tres veces más rápido en el último año y medio, indican los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

PetroIntelligence dio a conocer que ayer por la mañana el precio promedio del diésel fue de 28.49 pesos por litro, un incremento de 11.2% o 2.86 pesos desde que arrancó este gobierno. El director de la agencia, Alejandro Montufar, explicó que 47% del precio del diésel se debe al costo de la molécula, calculado a partir de la cotización publicada para la Costa del golfo, así como en el tipo de cambio, debido a que se importa parte del combustible.

Estos factores están sujetos a fluctuaciones por conflictos geopolíticos, incertidumbres económicas y eventos globales como la guerra en Medio Oriente, que impactan en los precios del petróleo y, como consecuencia, en las cotizaciones internacionales del diésel, comentó.

Se le suman los márgenes del importador y comercializador, que significan casi 1.2% del precio al público, mientras que los gastos logísticos representan cerca de 3%, y los costos de la última milla o flete a la estación de servicio rondan 0.6% del total.

Los gravámenes son clave, dado que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aporta 26% del precio del diésel, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 16%, indicó Montufar.

Finalmente, el margen bruto de expendio, que representa la ganancia de la estación de servicio, supone 7% del precio final.