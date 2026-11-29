Inhabilitan de la función pública a Jair Hernández
El fallo del TEJA obedece al delito de abuso de funciones
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Por haberse acreditado la comisión de abuso de funciones, Jair de Jesús Hernández Loredo o Jahir de Jesús Hernández Loredo, ex funcionario público, no identificado por nivel gubernamental, fue inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por un periodo de 10 años.
Así lo revela la circular donde se expone la resolución emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa con número de expediente RA-68/2024/3.
La Tercera Sala Unitaria Especializada en Responsabilidades Administrativas, resolvió que el señalado fue plenamente responsable de dicha falta administrativa grave, prevista en el artículo 56, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios.
Explicó que la sentencia no fue controvertida por alguna de las partes del citado procedimiento, y por acuerdo del pasado 8 de octubre, la colegiada acordó que a misma causó estado, ordenándose su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
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"Sí existen elementos suficientes para declarar plenamente responsable al ex servidor público Jair de Jesús Hernández Loredo o Jahir de Jesús Hernández Loredo, en la comisión de la falta administrativa grave imputada por la autoridad investigadora", remató.
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