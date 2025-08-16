logo pulso
Inicia programa municipal de bacheo en 6 colonias

Buscan atender en esta etapa un total de 749 reportes ciudadanos

Por Redacción

Agosto 16, 2025 01:11 p.m.
A
Inicia programa municipal de bacheo en 6 colonias

El Gobierno de la capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, informó que realiza acciones del programa de bacheo 'Por Buen Camino', para atender de forma inmediata 749 reportes ciudadanos en diferentes colonias y zonas de la ciudad.

A partir de este viernes, las cuadrillas municipales comenzaron a reparar la superficie de vialidades, de manera prioritaria los reportes en las colonias Dalias, Capricornio, Plan Ponciano Arriaga, Rural Atlas, Progreso y Satélite, respondiendo a las solicitudes de la ciudadanía y avanzando de forma organizada en la rehabilitación de calles y avenidas.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí señaló que mantiene el compromiso de dar seguimiento puntual a las peticiones recibidas en cada zona, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y la seguridad vial, además de elevar la calidad de vida de las familias potosinas.

"Por Buen Camino", el programa de bacheo del Gobierno la Capital, seguirá en operación de manera constante en las distintas colonias hasta atender la totalidad de los reportes, según se informó. 

