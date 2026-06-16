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Inicia Sedena campaña de canje de armas

Se busca disminuir la incidencia delictiva

Por Rubén Pacheco

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Inicia Sedena campaña de canje de armas
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      La Doceava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), inició este lunes la campaña "Sí al desarme, sí a la paz", cuyo esquema gubernamental busca incidir en la disminución de la incidencia delictiva, a través del canje de armas de fuego.

      También pretende evitar accidentes con el manejo de dicho armamento, generar paz social e incidir en la disminución de ilícitos relacionados con el uso, posesión y portación, a fin de generar cultura del desarme.

      El Ejército Mexicano instalará módulos en 15 cabeceras municipales del 15 junio al 30 de noviembre del 2026, a cuyos puntos podrá acudir la población en general.

      Quienes decidan entregar cartuchos, pistolas, cañones o cualquier otro tipo de armamento de fuego, recibirán una retribución económica, de acuerdo con el Tabulador de Canje de Armas  y las condiciones físicas.

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      Para promover la participación ciudadana, el personal militar no investigará el origen de las mismas. Al respecto, José Rodrigo Pacheco Chuc, comandante interino del 40 Batallón de Infantería, explicó que, una vez recibido el equipo bélico se procederá a la destrucción del mismo o al aprovechamiento lícito, de acuerdo con las características o valor histórico de 

      los ejemplares.

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