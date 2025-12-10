logo pulso
Inician obras de 15 puntos de revisión

Más de 200 mdp se invertirán en diversos puntos en carreteras de SLP.

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 12:01 p.m.
A
El Gobierno del Estado puso en marcha la construcción de 15 puntos de revisión de la Guardia Civil Estatal (GCE), proyecto que, según información oficial, busca reforzar la vigilancia en carreteras y accesos de los 59 municipios. La inversión supera los 200 millones de pesos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, afirmó que estas instalaciones representan "una transformación profunda en la manera en que atendemos a la población, respondemos a emergencias y prevenimos riesgos" en las principales vialidades del estado.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró que el objetivo es fortalecer la capacidad operativa de la corporación y blindar a San Luis Potosí frente a escenarios que enfrentan entidades vecinas. 

"Con fuerza y capacidad tendremos sin duda el Estado más seguro del país", dijo.

Los puntos de revisión contarán con videovigilancia con detección de rostrosbinomios caninos, áreas operativas y administrativas. Serán instalados en tramos estratégicos como las carreteras federales 49, 80, 37, 57 y 70, entre otros.

Según autoridades, estos espacios funcionarán también como puntos de auxilio para conductores, con servicios como apoyo mecánico básico, orientación y atención ante incidentes. Además, operarán como bases para personal policial en zonas de alta movilidad.

Los 15 puntos estarán conectados al C5, que permitirá monitoreo en tiempo real y coordinación de respuesta ante emergencias.

