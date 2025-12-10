Inician obras de 15 puntos de revisión
Más de 200 mdp se invertirán en diversos puntos en carreteras de SLP.
El Gobierno del Estado puso en marcha la construcción de 15 puntos de revisión de la Guardia Civil Estatal (GCE), proyecto que, según información oficial, busca reforzar la vigilancia en carreteras y accesos de los 59 municipios. La inversión supera los 200 millones de pesos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, afirmó que estas instalaciones representan "una transformación profunda en la manera en que atendemos a la población, respondemos a emergencias y prevenimos riesgos" en las principales vialidades del estado.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró que el objetivo es fortalecer la capacidad operativa de la corporación y blindar a San Luis Potosí frente a escenarios que enfrentan entidades vecinas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Con fuerza y capacidad tendremos sin duda el Estado más seguro del país", dijo.
Los puntos de revisión contarán con videovigilancia con detección de rostros, binomios caninos, áreas operativas y administrativas. Serán instalados en tramos estratégicos como las carreteras federales 49, 80, 37, 57 y 70, entre otros.
Según autoridades, estos espacios funcionarán también como puntos de auxilio para conductores, con servicios como apoyo mecánico básico, orientación y atención ante incidentes. Además, operarán como bases para personal policial en zonas de alta movilidad.
Los 15 puntos estarán conectados al C5, que permitirá monitoreo en tiempo real y coordinación de respuesta ante emergencias.
no te pierdas estas noticias
Inician obras de 15 puntos de revisión
Redacción
Más de 200 mdp se invertirán en diversos puntos en carreteras de SLP.
Sara Rocha insiste: "era broma"
Pulso Online
La diputada sostiene que todo fue humor, pero no explica si hubo ganadores.
Video | En operativo, desalojan el "Café Canta'o"
Iván Edmundo Rodríguez
Mobiliario y trabajadores permanecen en el exterior del establecimiento este miércoles