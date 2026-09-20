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Iniciarán consulta para protección de "El Cacomixtle"

Por Rolando Morales

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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      La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, iniciará la próxima semana las consultas y gestiones necesarias para avanzar en la declaratoria del Bosque Escuela El Cacomixtle como Zona de Conservación y Preservación Ecológica Municipal, luego de que el Cabildo aprobó por mayoría el dictamen que impulsa el proyecto.

      El titular de la dependencia, Jaime Mendieta Rivera, señaló que gran parte del trabajo técnico ya fue desarrollado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), mientras que el gobierno municipal realizó la delimitación del polígono que busca protegerse. Añadió que el proceso se encuentra avanzado y que las siguientes etapas consistirán principalmente en consultas y trámites administrativos.

      De acuerdo con el funcionario, existe respaldo de habitantes de la zona y de los equipos académicos que han participado en la elaboración del proyecto, por lo que consideró que las gestiones podrían desarrollarse sin mayores contratiempos. Indicó además que la dependencia ya ha sostenido reuniones previas con vecinos y especialistas para preparar la siguiente fase.

      Mendieta Rivera estimó que, de mantenerse el ritmo de trabajo y la coordinación entre las partes involucradas, la declaratoria podría concretarse antes de que concluya el año. Señaló que existe disposición tanto de instituciones académicas como de autoridades y ciudadanos para impulsar la protección formal del espacio.

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      El área propuesta para conservación abarca cerca de 70 hectáreas ubicadas en las inmediaciones del Implan y del Ipicyt. Según los estudios realizados, en el sitio se han identificado 188 especies de fauna y flora, cuya preservación constituye el principal objetivo de la declaratoria.

      El funcionario explicó que el proyecto busca proteger la biodiversidad existente y fomentar la convivencia con las especies que habitan la zona, entre ellas cacomixtles, mapaches y zorros. Sostuvo que la intención es generar conocimiento sobre estos animales y evitar que su presencia sea percibida como un riesgo, al tiempo que se garantiza la conservación de sus poblaciones dentro del futuro espacio natural protegido.

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