Iniciarán consultas sobre el nuevo Reglamento de Tránsito

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el nuevo Reglamento de Tránsito del municipio se encuentra prácticamente listo, aunque todavía deberá pasar por algunas consultas públicas antes de su aprobación formal, proceso que permitiría avanzar en la ejecución del Plan Maestro de Ciclovías y en un proyecto integral de movilidad para el Centro Histórico.

El edil explicó que la propuesta del reglamento ya está elaborada, pero por normatividad se deberán realizar consultas con distintos sectores, entre ellos personas con discapacidad y representantes de pueblos indígenas.

Entre los cambios que contempla el nuevo reglamento, adelantó que se propone declarar el Centro Histórico como una zona 30, es decir, un área donde la velocidad máxima permitida para los vehículos será de 30 kilómetros por hora. Galindo Ceballos destacó que este modelo se aplica en diversas ciudades del mundo para mejorar la convivencia entre los distintos usuarios de la vía pública.

El alcalde señaló que la medida permitirá una interacción más segura entre ciclistas, automovilistas, peatones y personas con discapacidad, además de contribuir a una mejor armonización del tránsito en el primer cuadro de la ciudad.

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Asimismo, indicó que el nuevo Reglamento de Tránsito está vinculado con un programa más amplio para el Centro Histórico que será presentado en los próximos días.

En ese sentido, detalló que la aprobación del reglamento es clave para poner en marcha el Plan Maestro de Ciclovías, ya que forma parte de una estrategia integral que incluye infraestructura ciclista, reordenamiento de la movilidad en el Centro Histórico y nuevas disposiciones viales.

Finalmente, el alcalde estimó que el reglamento podría quedar aprobado en menos de un mes, una vez que concluyan las consultas públicas y el documento sea discutido por las instancias correspondientes del Ayuntamiento.