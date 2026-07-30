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Identifican "puntos rojos" en violencia

El indicador no es fijo, varía con las acciones oficiales: Orta

Por Rolando Morales

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Identifican "puntos rojos" en violencia
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      La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de San Luis Potosí, Martha Orta Rodríguez, informó que actualmente se tienen identificadas 33 colonias de la capital como zonas de atención prioritaria en materia de violencia, distribuidas en los cuatro cuadrantes de la ciudad, donde se concentran acciones específicas de prevención e intervención.

      Acciones de la autoridad

      La funcionaria explicó que entre las colonias detectadas se encuentran Los Magueyes, Tercera Grande, Arbolitos y Sauzalito. Destacó que este diagnóstico es dinámico y cambia conforme avanzan las estrategias implementadas en cada sector.

      Como ejemplo, señaló que durante el semestre pasado la colonia Popular figuraba entre las zonas prioritarias; sin embargo, dejó de estar en ese listado tras la intervención focalizada que realizó la dependencia, principalmente para atender casos de violencia contra personas adultas mayores.

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      ¿Qué declararon sobre la prevención y acompañamiento?

      Orta Rodríguez indicó que uno de los principales retos es que muchas familias no identifican que están viviendo situaciones de violencia o incluso que la ejercen, por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones de orientación, acompañamiento y prevención para detectar estos casos de manera oportuna.

      Asimismo, destacó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dio por cumplida la medida relacionada con la creación de una unidad especializada para atender la violencia contra las mujeres.

      Explicó que, además de contar con esa unidad, la línea de apoyo quedó establecida de manera oficial en la Gaceta Municipal, con el propósito de que continúe operando en futuras administraciones y no dependa únicamente del actual trienio.

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