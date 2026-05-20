Integran propuesta de reforma electoral

El Congreso del Estado entró en la fase final de integración de la reforma electoral rumbo a 2027, luego de que prácticamente todas las fuerzas políticas con representación legislativa presentaran sus propuestas, mientras que Morena lo hará hasta el próximo martes, lo que permitirá completar el paquete para iniciar la discusión de fondo en comisiones.

Durante una reunión nuevamente privada, legisladoras y legisladores informaron que el PRI, PAN, Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza ya entregaron formalmente sus planteamientos, además de la adhesión del diputado de Movimiento Ciudadano Marco Gama a algunas de las iniciativas en circulación. Con ello, el Congreso prevé contar con el total de propuestas a inicios de la próxima semana.

Una vez integrado el conjunto de iniciativas, se abrirá la etapa de análisis y deliberación sobre la reforma electoral, con la posibilidad de iniciar reuniones de trabajo de manera continua para alcanzar los acuerdos antes del cierre del periodo legislativo, el 30 de junio.

Como parte del proceso, se acordó la realización de foros en el Congreso del Estado para abrir la discusión pública a especialistas, academia, ciudadanía y organismos como el Ceepac y el INE.

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En este contexto, se reiteró que el plazo límite para aprobar la reforma es el 30 de junio. En paralelo, continúa en análisis la propuesta de aplicar exámenes de control de confianza a aspirantes a cargos de elección popular, medida que busca establecer filtros frente a la posible infiltración del crimen organizado, pero que se mantiene como uno de los puntos más sensibles y polémicos dentro de la negociación.