Integrará el Ceepac comisiones distritales

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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó la convocatoria pública para seleccionar a las personas que formarán parte de las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales que tendrán a su cargo tareas de organización y vigilancia durante el Proceso Electoral Local 2026-2027.

La convocatoria fue presentada durante la Novena Sesión Extraordinaria del organismo. El consejero electoral Óscar Felipe Reyna Jiménez explicó que el objetivo es garantizar que la integración de estos órganos se realice mediante un mecanismo abierto, transparente y con amplia participación de la ciudadanía potosina.

Los organismos desconcentrados del Ceepac desempeñan un papel fundamental en cada proceso electoral, pues son los encargados de apoyar las actividades relacionadas con la preparación de las elecciones, así como el desarrollo de las jornadas comiciales en los municipios y distritos que les correspondan.

De acuerdo con el calendario aprobado, el registro de aspirantes se llevará a cabo del 20 de julio al 4 de septiembre de 2026. Posteriormente se desarrollarán las etapas de revisión documental, análisis curricular, entrevistas y, finalmente, la designación de quienes ocuparán los distintos cargos.

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Reyna Jiménez señaló que este tipo de procedimientos fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones electorales y contribuyen a la legitimidad de los procesos democráticos. Además, destacó que el organismo pondrá en funcionamiento el Sistema Informático de Registro de Aspirantes (CIRA), plataforma mediante la cual se recibirán las solicitudes de participación.

Como parte de los acuerdos aprobados, el Ceepac instruyó a las áreas de Organización Electoral, Comunicación Electoral y Sistemas a coordinar la difusión de la convocatoria y garantizar la operación del proceso de registro. Asimismo, se estableció que, en caso de no reunir suficientes aspirantes en algún municipio o distrito, la convocatoria podrá ampliarse o emitirse nuevamente para asegurar la integración de todos los órganos electorales.