Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

A pocas semanas de que concluya el programa "Acaba tu deuda de una vez", el organismo operador Interapas llamó a usuarios con adeudos de agua y drenaje —de 2024 o años anteriores— a aprovechar los descuentos disponibles antes de que termine el año.

El organismo recordó que los incentivos fiscales van del 50% al 30%, dependiendo del tipo de cuenta y el monto adeudado, una alternativa especialmente relevante para comercios y negocios con rezagos acumulados.

Para consultar el descuento exacto o realizar el pago en línea, Interapas mantiene habilitada la plataforma sindeuda.interapas.mx, donde cada usuario puede revisar el estatus de su cuenta de manera sencilla.

Quienes prefieran acudir de forma presencial pueden realizar el trámite en cualquier oficina recaudadora del organismo durante el periodo de vigencia del programa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí