Investigación por choque en blvr. Españita, en manos del MP: García Cázares

La fiscal general matizó que, si bien habrá que esperar las acciones jurídicas que realizará la defensa del conductor imputado

Por Rubén Pacheco

Diciembre 06, 2025 01:06 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Ante el temor de familiares de que obtenga la libertad el conductor de un auto que colisionó con otro provocando la muerte de una familia de cuatro integrantes, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se encuentra en proceso de judicializar la carpeta de investigación.

El pasado 15 de diciembre, cuatro personas perdieron la vida (un matrimonio y dos hijas) en el bulevar del Río Españita cerca de las ocho de la noche, a la altura del fraccionamiento Españita, donde fue detenido José N. de 41 años, involucrado en el suceso.

En entrevista, García Cázares explicó que, luego del incidente mortal, la Policía de Investigación (PDI) procedió con sus diligencias y tomar la declaración del conductor, sin embargo, no fue posible porque los cuerpos de rescate lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Por ende, se realizó la suspensión del procedimiento de investigación penal por homicidio culposo en hechos de tránsito, no obstante, ya se reanudó y "no tenemos ningún dato de que vaya a salir", complementó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La fiscal general matizó que, si bien habrá que esperar las acciones jurídicas que realizará la defensa del conductor imputado, el Ministerio Público a cargo de la averiguación actuará de manera diligente.

"Nosotros judicializamos el asunto. Lo que pasó es que la persona iba a ser declarada, resultó que estaba hospitalizada, entonces hubo una suspensión en cuanto al procedimiento (...) No, no, no (es verdad que no haya pruebas). Hasta ahorita tenemos por ahí el dato que, en cuanto al dictamen en hechos de tránsito", subrayó.

LEA TAMBIÉN

Difunden video de accidente mortal en bulevar Españita

Cuatro personas perdieron la vida durante un aparatoso choque el pasado 15 de noviembre

