Replica EGC: “es actualizar tarifas acorde a la inflación”

El edil de la capital, argumenta que no habrá aumento al impuesto predial y solo se hará un ajuste

Por Rolando Morales

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Replica EGC: “es actualizar tarifas acorde a la inflación”

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que ya solicitó un acercamiento con las fracciones mayoritarias del Congreso del Estado, luego de que el diputado Héctor Serrano advirtiera que partidos como PVEM, PT y Nueva Alianza no respaldarían la propuesta de Ley de Ingresos 2026, por supuestos aumentos en predial, multas y tarifas de agua.

Galindo negó que la iniciativa enviada por su administración, contemple incrementos y aseguró que únicamente, se plantean actualizaciones vinculadas al valor inflacionario. Explicó que la iniciativa está construida sobre un factor del 4 por ciento, cifra que dijo coincide con la inflación, que fluctúa entre 3.9 por ciento y 4.1 por ciento. “No hay un aumento como tal. Son ajustes naturales. Si no se hacen esos pequeños toques, podemos salir mal”, afirmó.

El alcalde sostuvo que incluso la tarifa popular del agua se mantiene sin variación y que el resto de los ajustes responden a la inflación anual. Aseguró que no busca confundir a la opinión pública y reiteró que “no hay aumentos” en la propuesta.

Sobre las multas, Galindo reconoció que algunas sanciones aumentaron, pero argumentó que estas corresponden a conductas que afectan gravemente a la ciudad, como la tala de árboles o la conducción en estado de ebriedad. Negó que tengan fines recaudatorios y las calificó como medidas reguladoras. “Una multa de 200 o 300 pesos no vale un árbol de 70 años”, señaló.

Aunque descartó que el posible rechazo de la Ley de Ingresos genere un daño inmediato para la capital, reconoció que existe una discusión política legítima en torno a la protección de la economía familiar. Sin embargo, insistió en que la propuesta mantiene un equilibrio que permite garantizar los servicios municipales sin afectar el bolsillo de la ciudadanía.

Galindo afirmó que buscará convencer a los diputados de que la iniciativa no contiene incrementos. “Para mí no son aumentos; quizá para algunos integrantes del Congreso sí lo parezcan. Para eso se hace política y se hace diálogo”, dijo.

