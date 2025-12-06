logo pulso
Katy Perry por fin presume a Justin Trudeau en sus redes

La cantante compartió sus primeras fotos junto al político canadiense tras meses de rumores y apariciones públicas

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 11:08 a.m.
A
Katy Perry por fin presume a Justin Trudeau en sus redes

Katy Perry y Justin Trudeau aparecen por fin juntos en las redes sociales de la cantante, después de que han dejado ver juntos en momentos románticos, pero es la primera vez que Katy comparte fotos y momentos con el político canadiense.

En dos horas, la serie de publicaciones que posteó la artista en Instagram casi suma 100 mil "me gusta"; Perry acompañó las fotos y videos con un breve mensaje: "Tiempos de Tokio en tour y más".

Después de que se confirmara la separación entre Perry con Orlando Bloom en julio, Katy fue vista paseando con Justin en el Mount Royal Park con un perro y cenando en Le Violon, donde compartieron una comida de varias horas sin demostraciones públicas de afecto, aunque el chef los describió como huéspedes perfectos.

Las versiones de un romance entre ellos crecieron cuando el canadiense fue captado a un concierto de Perry en el Bell Centre junto a su hija Ella-Grace, ambos cantaron a todo pulmón "Firework", lo que avivó los rumores iniciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En octubre, fueron captados en momentos afectuosos en un yate frente a Santa Bárbara, California, y Perry hizo una broma sobre su nuevo romance en un concierto en Londres.

Las primeras fotos entre Katy Perry y Justin Trudeau

En agosto de 2025, fuentes confirmaron que existía una atracción mutua en etapas muy tempranas, destacando intereses comunes como el idealismo y la música, pese a desafíos logísticos por sus viajes y responsabilidades como padres.

En las primeras imágenes que Katy compartió en sus redes, ambos se muestran juntos y sonrientes.

La cantante se da una nueva oportunidad en el amor después de su relación con Orlando Bloom, la cual inició en 2016, aunque hubo pedida de matrimonio, nunca llegaron a casarse pese a seis años de relación y una hija en común llamada Daisy Dove Bloom.

SLP

El Universal

La cantante compartió sus primeras fotos junto al político canadiense tras meses de rumores y apariciones públicas

