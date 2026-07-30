Investigan un probable abuso policiaco en SGS

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Derivado de la difusión de un video en redes sociales el pasado 28 de julio, donde se observa un presunto abuso de la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH), inició una queja de oficio.

En la videograbación divulgada, se observa al menos a seis policías municipales que ingresan de forma violenta a un domicilio en la colonia La Virgen, a fin de someter y detener a un hombre, que según la corporación circulaba en una motocicleta con reporte de robo y portación de una cachimba.

Refirió que, en el material videográfico se denuncian presuntos actos de allanamiento y posibles agresiones durante un operativo en dicha colonia soledense, atribuido a los elementos de la GCM.

Como parte del proceso de investigación, explicó que realizó un requerimiento de información a la autoridad señalada, a fin de conocer su versión de los hechos y contar con los elementos necesarios para el análisis correspondiente.

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Precisó que, en lo que va del año el organismo autónomo registra un acumulado de 15 quejas recibidas contra dicha institución, donde se exponen detención arbitraria y lesiones.