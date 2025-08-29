Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

En medio de las críticas de un porcentaje considerable de cámaras empresariales, en San Luis Potosí ya existen empresas que aplican la reforma de la disminución de jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Así lo informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado, quien no precisó cuántas compañías se encuentran en esa condición, pero "ya es de manera gradual".

Contextualizó que, si bien la iniciativa privada tiene como plazo hasta 2030 para acatar la normativa, la Secretaría brindará capacitación y asesoramiento para todas aquellas que requieran conocer más a fondo las implicaciones administrativas y jurídicas.

"De que se va a aplicar, se va a aplicar. Es una ley ya aprobada, sin mayores problemas. No es un procedimiento o un proceso (...) se aprobó la ley no nada más aquí en San Luis, también en otras partes del país ya la están aplicando", comentó.

Sánchez Lara destacó que existe conciencia de las y los empresarios para aplicar esta política pública en sus compañías, que busca justicia social para las y los empleados.

Anunció que en próximas fechas se realizarán foros destinados a sensibilizar al sector privado y a la base trabajadora, a fin de que la implementación de la legislación sea efectiva.