logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

No hay marcha atrás, señala Sánchez Lara

Por Rubén Pacheco

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

En medio de las críticas de un porcentaje considerable de cámaras empresariales, en San Luis Potosí ya existen empresas que aplican la reforma de la disminución de jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Así lo informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado, quien no precisó cuántas compañías se encuentran en esa condición, pero "ya es de manera gradual".

Contextualizó que, si bien la iniciativa privada tiene como plazo hasta 2030 para acatar la normativa, la Secretaría brindará capacitación y asesoramiento para todas aquellas que requieran conocer más a fondo las implicaciones administrativas y jurídicas.

"De que se va a aplicar, se va a aplicar. Es una ley ya aprobada, sin mayores problemas. No es un procedimiento o un proceso (...) se aprobó la ley no nada más aquí en San Luis, también en otras partes del país ya la están aplicando", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sánchez Lara destacó que existe conciencia de las y los empresarios para aplicar esta política pública en sus compañías, que busca justicia social para las y los empleados.

Anunció que en próximas fechas se realizarán foros destinados a sensibilizar al sector privado y a la base trabajadora, a fin de que la implementación de la legislación sea efectiva.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS
Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

SLP

Rubén Pacheco

No hay marcha atrás, señala Sánchez Lara

La Vía Alterna debe extenderse: Canaco
La Vía Alterna debe extenderse: Canaco

La Vía Alterna debe extenderse: Canaco

SLP

Martín Rodríguez

Se pronuncian para que en un futuro se amplie hasta VDR

Urge mantenimiento a la carretera 57: RG
Urge mantenimiento a la carretera 57: RG

Urge mantenimiento a la carretera 57: RG

SLP

Samuel Moreno

Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo
Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo

Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo

SLP

Ana Paula Vázquez

La reciente compra de una patrulla de lujo en Zaragoza ha generado debate en la comunidad por su elevado costo y su impacto en el presupuesto municipal.