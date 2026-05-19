Juan Carlos Valladares se compromete con el magisterio potosino

El diputado federal por el VI Distrito estuvo presente en Villa de Pozos durante los festejos del Día del Maestro y aprovechó el encuentro para fijar postura sobre el incremento salarial y anunciar una agenda legislativa en favor del magisterio.

El Diputado Federal Juan Carlos Valladares Eichelmann estuvo este jueves en Villa de Pozos con docentes de la región en el marco del Día del Maestro. El encuentro no se quedó en el discurso de ocasión: Valladares aprovechó el espacio para hablar de frente sobre el rezago salarial del magisterio y para trazar una conexión que pocas veces se hace explícita en la tribuna — la que existe entre la calidad educativa y la capacidad de una entidad para atraer inversión y generar empleos bien pagados.

El diputado reconoció que el incremento salarial del 9 por ciento anunciado por el Gobierno Federal es un paso en la dirección correcta, aunque dejó en claro que no alcanza para cerrar un rezago que lleva décadas acumulándose. Sin rodeos, señaló que el magisterio merece más que reconocimientos simbólicos cada 15 de mayo.En ese tono fue que anticipó su intención de impulsar desde San Lázaro una agenda legislativa concreta para el sector: pensiones, estabilidad en las plazas, transparencia en su asignación y condiciones dignas al momento del retiro son los ejes que mencionó. Nada nuevo en el diagnóstico — pero sí en el compromiso de llevarlo a iniciativa.

Lo que sí resultó menos convencional fue el argumento central de su intervención. Valladares insistió en que el crecimiento industrial que hoy posiciona a San Luis Potosí — el clúster automotriz, la manufactura avanzada, los empleos especializados que llegan con las inversiones — no se sostiene sin escuelas que estén a la altura.

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