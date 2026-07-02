Juan Carlos Valladares se sube al 2027

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Rumbo al proceso electoral de 2027, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Valladares Eichelmann, se declaró abiertamente preparado para abanderar el proyecto de continuidad y modernización en San Luis Potosí.

Lejos de las confrontaciones y las ambiciones aisladas, el legislador potosino fijó su postura como un perfil técnico, de resultados y, sobre todo, como el factor de unidad que requiere la entidad.

"Estoy abierto y completamente preparado para lo que se necesite. Mi compromiso no es con un cargo, es con un proyecto de Estado. Si tengo la oportunidad de encabezar un esfuerzo que consolide todo lo que hemos logrado en San Luis Potosí y que deje un legado real para las próximas generaciones, voy a ser el primero en anotarme en la lista",

sentenció el diputado al ser cuestionado sobre su futuro político.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante las especulaciones sobre la posición específica que buscará en 2027, Valladares Eichelmann fue contundente al elevar el debate por encima de la geografía municipal. Como exsecretario de Desarrollo Económico y actual representante único de su bancada en la revisión del T-MEC, advirtió que la transformación de San Luis Potosí exige una visión que abarque a las cuatro regiones, alineando el desarrollo industrial con soluciones urgentes en materia de agua y seguridad pública.

"Conozco mi estado, conozco los sectores productivos y sé lo que cuesta traer inversiones de clase mundial a nuestra tierra. Hoy la política está demasiado polarizada, y yo no creo en la polarización; yo creo en los resultados.

Lo he dicho siempre: cuando hay voluntad y los diferentes niveles de gobierno se vinculan en la misma línea, los proyectos verdaderamente trascienden", explicó el legislador, reafirmando su alianza estratégica y de trabajo coordinado con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.