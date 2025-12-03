Juzgado de Valles multa a titular del Bienestar por demora del FAISPIAM

CIUDAD VALLES.- Por incumplir con las suspensiones otorgadas a 12 comunidades indígenas de la Huasteca, la jueza séptima de Distrito en Valles, María Lucrecia Martínez Galván multó a la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

La suspensión a la que se refiere el Juzgado es la retención del recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afromexicanos de México (FAISPIAM) a las comunidades que sostienen sus amparos por los recortes que les hicieron a las mismas aportaciones.

La multa asciende a 115 Umas (13 mil pesos), ya que se han detenido la emisión de los recursos de raigambre federal a las comunidades indígenas, a pesar de todo el movimiento legal de por medio.

