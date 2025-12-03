Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua

Hasta el momento, el Concejo Municipal de Villa de Pozos no ha detallado cómo se trabajarán los temas del agua en el 2026, pero, por lo pronto, continúa la colaboración entre Interapas y la Dirección del Agua del propio municipio.

Esta última dependencia se enfoca, principalmente, en operar un sistema de camiones cisterna (pipas), para abastecer a las colonias más castigadas por la escasez y por las fallas recurrentes del acueducto que trae agua desde la presa guanajuatense de El Realito. Se procura hacer el reparto del líquido a los hogares cada tercer día.

Recientemente, hubo protestas e incluso un amago de bloqueo a la carretera 57 por parte de residentes afectados por el no funcionamiento del pozo El Palmar que abastece de agua a aproximadamente 14 colonias de Villa de Pozos. Aunque esta fuente ya fue reparada y puesta en funcionamiento por personal de Interapas, el gobierno de Villa de Pozos ha tenido que seguir apoyando con pipas en la zona de influencia de dicha fuente.

El gobierno poceño mantiene convenio de servicios con Interapas, aunque no forma parte del organismo intermunicipal de manera formal, como es el caso de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de

San Pedro.

Por lo pronto, el concejo de Villa de Pozos esperará a que en el año 2026 se defina la permanencia o desaparición de dicho organismo operador para tomar decisiones que beneficien a su propia población.