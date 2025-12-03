logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua

Por Leonel Mora

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua

Hasta el momento, el Concejo Municipal de Villa de Pozos no ha detallado cómo se trabajarán los temas del agua en el 2026, pero, por lo pronto, continúa la colaboración entre Interapas y la Dirección del Agua del propio municipio.

Esta última dependencia se enfoca, principalmente, en operar un sistema de camiones cisterna (pipas), para abastecer a las colonias más castigadas por la escasez y por las fallas recurrentes del acueducto que trae agua desde la presa guanajuatense de El Realito. Se procura hacer el reparto del líquido a los hogares cada tercer día.

Recientemente, hubo protestas e incluso un amago de bloqueo a la carretera 57 por parte de residentes afectados por el no funcionamiento del pozo El Palmar que abastece de agua a aproximadamente 14 colonias de Villa de Pozos. Aunque esta fuente ya fue reparada y puesta en funcionamiento por personal de Interapas, el gobierno de Villa de Pozos ha tenido que seguir apoyando con pipas en la zona de influencia de dicha fuente.

El gobierno poceño mantiene convenio de servicios con Interapas, aunque no forma parte del organismo intermunicipal de manera formal, como es el caso de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


San Pedro.

Por lo pronto, el concejo de  Villa de Pozos esperará a que en el año 2026 se defina la permanencia o desaparición de dicho organismo operador para tomar decisiones que beneficien a su propia población.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pide M. Terán “piso parejo” para transporte de personal
Pide M. Terán “piso parejo” para transporte de personal

Pide M. Terán “piso parejo” para transporte de personal

SLP

Martín Rodríguez

Tras accidente mortal, líder transportista exige regularización de empresas

Aradillas respalda… al Congreso
Aradillas respalda… al Congreso

Aradillas respalda… al Congreso

SLP

Leonel Mora

Dice la presidente concejal de Pozos que el Legislativo puede evaluar desempeño municipal

Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua
Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua

Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua

SLP

Leonel Mora

Amplía el Congreso causales para practicar un aborto
Amplía el Congreso causales para practicar un aborto

Amplía el Congreso causales para practicar un aborto

SLP

Ana Paula Vázquez