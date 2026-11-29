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La aplicación del esquema de zona 30, la restricción de la vuelta continua y la alternancia "uno y uno" en vehículos en la capital potosina ha avanzado con la instalación de señalética para recordar a los automovilistas que deben ceder el paso a los peatones; sin embargo, todavía hay puntos donde no se respeta esta disposición.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que la socialización de esta medida ha tenido resultados favorables, aunque reconoció que aún falta trabajo para conseguir que tanto conductores como peatones respeten las reglas de circulación y las prioridades de paso.

Entre los puntos donde se requiere fortalecer mencionó la vuelta de Uresti hacia la avenida Venustiano Carranza, donde persisten situaciones que dificultan el respeto a la preferencia peatonal. Indicó que en esa zona será necesario reforzar las acciones de concientización y vigilancia.

También señaló que en los cruces de la calle Zaragoza con las vialidades de Comonfort se presentan problemas relacionados con el comportamiento de los peatones, quienes en ocasiones cruzan cuando el semáforo da preferencia de circulación a los vehículos, lo que también representa un riesgo para la seguridad vial.

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Villa Gutiérrez sostuvo que la responsabilidad de respetar las disposiciones de tránsito no corresponde únicamente a los automovilistas, por lo que también buscan generar conciencia entre los peatones sobre sus obligaciones y derechos al momento de cruzar las calles. Reconoció que la consolidación del esquema dependerá de modificar conductas y reforzar la cultura vial en distintos sectores de la ciudad.