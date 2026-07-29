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La Pila no es un "foco rojo": Cid González

Señala la delegada que hay presencia permanente de corporaciones

Por Rolando Morales

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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La Pila no es un "foco rojo": Cid González
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      La delegada municipal de La Pila, Daniela Alexandra Cid González, reconoció que la presencia permanente de corporaciones municipales, estatales y federales en la delegación busca brindar mayor seguridad a la población, aunque rechazó calificar a la zona como un foco rojo tras el ataque armado ocurrido el pasado domingo en la comunidad de Cerritos, donde tres elementos de la Guardia Civil Estatal perdieron la vida.

      Al ser cuestionada sobre los hechos violentos, la funcionaria evitó abundar en el caso y señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado informar sobre el avance de las investigaciones. Insistió en que cualquier detalle relacionado con el ataque debe ser proporcionado por esa autoridad.

      Respecto a la percepción de inseguridad expresada por habitantes de la delegación, quienes han manifestado sentirse vulnerables en determinados horarios, Cid González sostuvo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio mantiene recorridos de vigilancia en coordinación con la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano, corporaciones que, dijo, tienen presencia permanente en la zona para reforzar la seguridad.

      La delegada consideró que el ataque registrado el domingo fue un hecho "muy puntual", por lo que evitó afirmar que La Pila atraviese una situación generalizada de violencia o que deba catalogarse como un punto de alta incidencia delictiva.

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      Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene coordinación con los distintos órdenes de gobierno para fortalecer las labores de patrullaje en la delegación, mientras las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones sobre la agresión armada.

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