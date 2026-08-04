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La presa San José, al 85% de su capacidad

Por Rubén Pacheco

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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La presa San José, al 85% de su capacidad
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      Pese a los pronósticos de que persistirán las lluvias en los próximos días, Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), afirmó que las presas de la zona metropolitana de San Luis Potosí mantienen el mismo porcentaje de capacidad de la semana pasada.

      Describió que las lluvias fueron locales y puntuales, por ello, ningún cuerpo de agua registró desbordamientos durante las precipitaciones de este domingo por la tarde.

      Precisó que la presa San José se encuentra al 85 por ciento; La Muñeca al 96 por ciento; El Potosino al 70 por ciento; y La Lajilla, ubicada en la región huasteca a un 97 por ciento

      El funcionario estatal dijo que, si bien algunas están por encima del 90 por ciento, todavía no se evalúa proceder con el desfogue en el cuerpo colegiado integrado por diferentes instituciones, entre ellas la CEA, la Conagua, los municipios y la Sedena.

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      En entrevista, el director de la CEA subrayó que, de considerarse necesario, los desfogues se notificarán con antelación para que la población pueda prevenirse y tomar las medidas de seguridad apropiadas.

      "No tenemos ahorita dato alguno. Los porcentajes son los mismos. Ya cuando se llegan a obtener porcentajes arriba del 90 por ciento, ahí ya tomamos una decisión colegiada para informar de manera oportuna a la ciudadanía", remató.

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