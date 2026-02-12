La UASLP supo de la agresión en diciembre

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tuvo conocimiento desde el 15 de diciembre de una agresión con arma blanca denunciada por una exalumna, contra un profesor en activo de la Facultad de Ciencias, a través de la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU), que tiene como encargada de despacho a Olivia Salazar; sin embargo, no emitió pronunciamiento ni tomó medidas institucionales sino hasta 57 días después, tras la difusión pública del caso en redes sociales.

Denuncia y atención inicial en la Defensoría de Derechos Universitarios

El 15 de diciembre, Isabel, la víctima, acudió a DDU de la UASLP. Según su testimonio, lo hizo tras haber acudido a la Fiscalía y luego de ser valorada por un médico legista. Su objetivo era informar a la universidad sobre la gravedad del caso: había sido presuntamente atacada con un cuchillo por un profesor adscrito a la Facultad de Ciencias que continuaba frente a grupo.

La víctima relató que fue atendida en la Unidad por Celina Pozos, quien le indicó que, por tratarse de una exalumna, la universidad no podía abrirle una carpeta de investigación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo a su versión, durante una reunión de aproximadamente 20 minutos, insistió en la gravedad de los hechos y en la necesidad de que la institución estuviera enterada. Posteriormente, se le solicitó enviar por correo electrónico la denuncia y las evidencias, bajo el argumento de que su caso quedaría como antecedente en caso de existir nuevos señalamientos contra el docente.

Reacción institucional tras difusión en redes sociales

Tras el periodo vacacional de fin de año, la afectada decidió esperar a que se reanudaran formalmente las actividades para dar seguimiento puntual a su caso. El 13 de enero envió la documentación solicitada y recibió un número de folio, con lo que la información fue aceptada formalmente.

No obstante, fue hasta el 9 de febrero, cuando se hizo público el caso en redes sociales, que la universidad reaccionó.

Un día después, el 10 de febrero, la UASLP emitió comunicados en los que informó que tenía conocimiento del caso desde enero y anunció la separación del profesor de toda actividad docente y académica que implique interacción con estudiantes, en tanto se emite una resolución integral.