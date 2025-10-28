Lanzan convocatoria para elegir a director de la Facultad de Derecho

Este martes, el Consejo Directivo Universitario expide la convocatoria para la elección de quien dirigirá la Facultad de Derecho en cargo sustituto.

Javier Delgado Sam, consejero maestro propietario y actual encargado en funciones de director, dijo que se queda con la figura de interino, porque finalmente ejerce un cargo provisional para sustituir la renuncia de Germán Pedroza Gaitán, porque finalmente esas son las figuras constitucionales de un largo temporal o por un periodo más corto.

En el plazo convocado a partir de mañana, el Consejo Técnico deberá preparar una terna que será presentada al rector. De hecho, el proceso consiste en que el Consejo Técnico presente una terna y que las personas que aspiren a ocupar el cargo de director presenten toda su documentación.

El rector está facultado para aceptar o rechazar la terna, según las condiciones de cumplimiento o en su caso incumplimiento de los requisitos, y una vez que se formalice la integración de esa terna, será votada por el Consejo Directivo Universitario, y que de esta manera se cuente ya con un director sustituto.

La decisión de nombrar como director interino a Javier Delgado Sam, proviene de la sesión del Consejo Técnico del sábado pasado, y la decisión fue comunicada de inmediato al rector Alejandro Javier Zermeño Guerra.

Sin embargo, el Consejo Directivo decidirá las fechas de la convocatoria, y en su caso todo el procedimiento de elección del director sustituto, y para ello hay un plazo máximo de 60 días.