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Las lluvias registradas durante jueves y viernes en Villa de Pozos provocaron afectaciones en diversas vialidades del municipio, principalmente por inundaciones, encharcamientos y cierres temporales, aunque las autoridades no reportaron personas lesionadas ni emergencias relacionadas con las bajas temperaturas.

De acuerdo con información difundida por la Guardia Civil Municipal y reportes ciudadanos, una de las principales afectaciones se registró en el bulevar Las Mercedes, en el tramo comprendido entre Holanda y Mercedarias, el cual permaneció cerrado a la circulación. También fue cerrado el Acceso 11 debido a la inundación de la vialidad.

En el fraccionamiento Mercedes se reportaron además encharcamientos considerables y circulación lenta en la calle Holanda. A estos puntos se sumaron reportes ciudadanos que señalaron condiciones de intransitabilidad en las calles 24, 99 y 101, principalmente por acumulación de agua derivada de las precipitaciones.

Las autoridades mantuvieron recorridos de vigilancia y apoyo en distintos sectores del municipio para atender vehículos varados, fallas mecánicas e incidentes relacionados con las condiciones climáticas. Tanto la Guardia Civil Municipal como la Dirección de Protección Civil exhortaron a los automovilistas a conducir con velocidad moderada, encender las luces del vehículo y aumentar la distancia de seguridad respecto a otras unidades.

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En el caso de motociclistas, las recomendaciones incluyeron verificar el estado de las llantas, evitar zonas de encharcamiento, utilizar casco de protección y ropa impermeable con elementos reflejantes, además de extremar precauciones en curvas y superficies resbaladizas.