Lecourtois niega conflicto de interés por cargo de su esposa

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), negó que exista un conflicto de interés tras la reciente designación de su esposa, Berenice de la Rosa Reynoso, como integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

En entrevista, Lecourtois López fue cuestionado sobre la posibilidad de que auditar al órgano del cual forma parte su esposa pudiera generar un conflicto. El funcionario señaló que la ley no establece impedimentos en su caso y precisó que ella no ocupa la presidencia del órgano.

Explicó que la administración de los recursos está a cargo de un administrador con amplia experiencia, y que la evaluación de la designación debe centrarse en la trayectoria profesional de quien ocupa el cargo.

"La ley no da un impedimento con respecto a eso, ella no es presidenta del órgano, hay una figura de un administrador que ese sí es el que maneja todo este tipo de recursos. Desde luego, ya tiene mucho tiempo esta persona encargada, el administrador y bueno, al final de cuentas se tiene que ver más bien el expertise (sic) de la persona que está ocupando el cargo y porqué fue nombrada por la representación legislativa", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se habían planteado cuestionamientos sobre la relación entre ambos funcionarios, debido a que él es titular de la dependencia encargada de revisar y auditar las cuentas públicas de los poderes del Estado y otros entes públicos en San Luis Potosí, mientras que ella forma parte como consejera del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial.

La designación de Berenice de la Rosa Reynoso se concretó el 18 de septiembre durante la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, donde fue elegida por mayoría como integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de San Luis Potosí.