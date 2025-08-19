Lenta, reordenación de ambulantes en el C.H.

Aunque hay algunos pequeños pasos, va muy despacito la solución al comercio de la vía pública en el Centro Histórico, y lo menos que se debería empezar a hacer es sacar de San Luis a los muchos vendedores que no son de aquí y andan por las calles, y luego estaría genial retomar la iniciativa de ordenamiento en sitios planeados de venta, “porque no podemos patear a los comerciantes que son de aquí”, advirtió Mónica Heredia, dirigente de Nuestro Centro.

Agregó que va demasiado lento el proceso, y sin embargo hay avances muy pequeños y casi insignificantes, pero ya los hay.

Explicó que en el centro de la ciudad hay un aproximado de 1 mil 800 vendedores en la vía pública, y no los que refirió el alcalde a quien, dijo, lo agarraron fuera de base cuando le preguntaron, pero con toda seguridad él mismo va a corregir, porque no son solo quinientos como se ha dicho.

Recordó el antecedente del reordenamiento de comerciantes que llevó a la creación de los mercados ya conocidos, San Luis 400, El Baratillo Carranza, La Pulga de Allende, Tomás Vargas, Anáhuac y El Mol de Los Reyes, entre otros, que hace más de 30 años dieron un lugar a los vendedores del Centro Histórico y las calles fueron recuperadas.

Dijo que otra vez se tiene que actualizar un proyecto sustentable para los vendedores de la vía pública, que les ayude a que salgan adelante y que como potosinos también ejerzan su derecho al comercio, para que no se les quite su medio de sustento, pero al mismo tiempo exista un reordenamiento.

Para el caso de los vendedores de la vía pública que no pertenecen a San Luis Potosí porque, dijo, hay muchos de fuera, propuso que la propia autoridad los regrese a sus lugares de origen, con el fin de que la medida también ayude a que el centro no se siga llenando de comercio en la calle.