"Ley Serrano", único asunto del extraordinario
Se mantendrán las sanciones por difusión de imágenes íntimas
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La derogación de la llamada "Ley Serrano" será el único asunto que el Congreso del Estado discutirá durante el periodo extraordinario convocado para este jueves 30 de julio, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria publicada por el Poder Legislativo.
El documento contiene exclusivamente el dictamen de la Comisión Primera de Justicia, aprobado con modificaciones a partir de cuatro iniciativas presentadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la diputada Gabriela López Torres y dos grupos de promoventes ciudadanos.
El proyecto de decreto propone eliminar del Código Penal estatal el artículo 187 Ter, relacionado con el uso de inteligencia artificial para generar contenido íntimo falso, así como el capítulo denominado "Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social", integrado por los artículos 272 Bis y 272 Ter.
Sin embargo, la derogación no alcanza al artículo 187, que sanciona la difusión de imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual sin autorización de la víctima. Tampoco modifica las agravantes previstas cuando la víctima sea menor de edad, tenga alguna discapacidad o exista una relación de confianza con el responsable.
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La comisión decidió no incorporar al dictamen otras reformas planteadas en las iniciativas acumuladas, entre ellas la creación de nuevos delitos por suplantación digital de identidad u obligaciones para retirar contenidos.
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