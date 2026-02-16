logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia “El Rosas”

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia “El Rosas”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Línea 3-Circuito Potosí de Red Metro operará de forma especial

Un total de cinco estaciones rumbo a Cactus permanecerán cerradas

Por Redacción

Febrero 16, 2026 02:33 p.m.
A
Línea 3-Circuito Potosí de Red Metro operará de forma especial

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó a los usuarios de la Red Metro que, por obras en construcción, la Línea 3-Circuito Potosí operará de manera especial a partir de las 7:30 p.m.

Detalló que la operación temporal en este horario está vigente hasta nuevo aviso.

L3 Exterior

Quedarán deshabilitadas las estaciones:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


-Abastos

-Cactus

-Valle de los Fantasmas

L3 Interior

Quedarán deshabilitadas las estaciones:

-Abastos

-Valle de los Fantasmas

“Agradecemos su comprensión y le invitamos a tomar previsiones en sus tiempos de traslado”, dijo la dependencia.

Para consultar las rutas, da clic en el siguiente enlace:

https://goo.gl/maps/23oi8hLG75ZLH1Qq9?g_st=aw

LEA TAMBIÉN

Agregan siglas "RG" a unidades de Red Metro

Gobierno estatal señaló que significan "Ruta Gratuita"

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Línea 3-Circuito Potosí de Red Metro operará de forma especial
Línea 3-Circuito Potosí de Red Metro operará de forma especial

Línea 3-Circuito Potosí de Red Metro operará de forma especial

SLP

PULSO

Un total de cinco estaciones rumbo a Cactus permanecerán cerradas

Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026
Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026

Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026

SLP

El Universal

La expectativa crece entre fans del rock, aunque el patronato no ha anunciado a la banda australiana en el cartel

Advierten repunte de fraudes digitales en SLP
Advierten repunte de fraudes digitales en SLP

Advierten repunte de fraudes digitales en SLP

SLP

Redacción

Reciben hasta 50 reportes semanales por posibles ciberdelitos.

Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación
Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación

Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación

SLP

Rolando Morales