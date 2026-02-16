Línea 3-Circuito Potosí de Red Metro operará de forma especial

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó a los usuarios de la Red Metro que, por obras en construcción, la Línea 3-Circuito Potosí operará de manera especial a partir de las 7:30 p.m.

Detalló que la operación temporal en este horario está vigente hasta nuevo aviso.

L3 Exterior

Quedarán deshabilitadas las estaciones:

-Abastos

-Cactus

-Valle de los Fantasmas

L3 Interior

Quedarán deshabilitadas las estaciones:

-Abastos

-Valle de los Fantasmas

“Agradecemos su comprensión y le invitamos a tomar previsiones en sus tiempos de traslado”, dijo la dependencia.

Para consultar las rutas, da clic en el siguiente enlace:

https://goo.gl/maps/23oi8hLG75ZLH1Qq9?g_st=aw