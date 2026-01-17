Listo, nuevo reglamento vial que prioriza a peatones y ciclistas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el nuevo reglamento de Tránsito ya está concluido y actualmente se encuentra en proceso de revisión administrativa para su eventual aprobación en Cabildo.

De acuerdo con el funcionario, el documento ya fue enviado a la Secretaría General del Ayuntamiento, que a su vez lo turnará a las comisiones de regidores para su análisis. Estimó que este proceso no deberá tardar más de 15 días, para posteriormente someterlo a votación del Cabildo.

Villa Gutiérrez explicó que el nuevo reglamento busca ser innovador en materia de movilidad y alinearse con la pirámide de movilidad establecida en la Ley General de Movilidad, la cual prioriza al peatón, seguido del ciclista, el transporte público y, al final, el vehículo particular.

Uno de los principales cambios será la implementación de la llamada "Zona 30" en el primer cuadro de la ciudad, particularmente en el Centro Histórico. En estas áreas habrá calles consideradas como zonas de pacificación, donde el peatón tendrá prioridad sobre automóviles, motocicletas y bicicletas, y se permitirá la convivencia directa entre peatones y ciclistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de esta estrategia, se proyecta la construcción de cerca de 48 cruces seguros en el primer cuadro de la ciudad, que abarcarán zonas como Carranza, Arista, Uresti, el Centro Histórico, la Alameda Central y las glorietas González Bocanegra y Juárez. El objetivo es cambiar la lógica actual, donde el peatón suele ceder el paso al vehículo, para establecer como regla que los automovilistas detengan su marcha y cedan el paso al peatón.

"El sentido ahora será al revés: el vehículo debe ceder el paso, dando prioridad total al peatón, y después al ciclista", señaló.

También adelantó que el alcalde anunciará un programa enfocado en beneficios para los ciclistas, principalmente en la zona de Carranza y otros puntos estratégicos, alineado con las nuevas disposiciones del reglamento.

Villa Gutiérrez afirmó que el reglamento se basa en una ley nacional ya aprobada y responde a las necesidades actuales de la ciudad. "Ya le tocaba a la ciudad un ordenamiento vial. Es una de las cuentas pendientes, sobre todo con los peatones", afirmó.

Finalmente, señaló que en la siguiente etapa se instalarán mesas de trabajo con los regidores para revisar el contenido del reglamento, atender sus observaciones y explicar el enfoque del nuevo modelo de movilidad antes de su eventual aprobación en Cabildo.