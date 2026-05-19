Llega nuevo mando a la XII Zona Militar

Con una amplia trayectoria en México y el extranjero y reconocimientos en nuestro país y en el exterior por sus labores operativas, José Luis Cruz Aguilar, inició funciones como nuevo jefe de la Doceava Zona Militar.

En una ceremonia en el patio cívico principal del 40 Batallón de Infantería, el jefe de la Cuarta Región Militar, Rubén Darío Díaz Esparza dio posesión al nuevo titular de la Zona a nombre del secretario de la Defensa Nacional.

El nuevo jefe de zona aseguró que habrá coordinación con la Guardia Nacional y con las autoridades civiles del estado y las ciudades.

El funcionario militar prometió completa tranquilidad y que para ese objetivo, "mantendremos las capacidades y la presencia militar, pero además nos conduciremos con transparencia, respeto a los derechos humanos y la proximidad con la gente".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que el Ejército Mexicano dirige un mensaje a las familias de San Luis Potosí, en el sentido de que la institución militar estará para escuchar, apoyar y proteger la integridad de las personas, misión que se asume con gran responsabilidad.

Instruyó al personal militar a su mando desde ayer por la mañana, a basar su trabajo en la disciplina y el respeto.

Aseguró que colaborará con los tres órdenes de gobierno para el restablecimiento del orden y para mantener la paz.

Entre otros antecedentes, el nuevo jefe de la XII Zona Militar ha desarrollado múltiples posgrados en México y en el extranjero y su trayectoria y capacidad operativa le ha ganado el reconocimiento de instituciones militares en Estados Unidos y en otros países.

También tiene formación en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina Armada de México y se le conoce como proactivo en materia de combate a la delincuencia, pero al mismo tiempo, por su amplia formación y constante preparación tanto en diplomados como en maestrías y especialidades en seguridad hemisférica en Georgia, Estados Unidos.